هولندا: اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة مهمة لتطبيع الأخيرة مع العالم العربي لاحقا

أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك عن ترحيب بلاده باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وكتب بلوك في تغريدة على "تويتر"، يوم الجمعة: "نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب بوساطة الولايات المتحدة. وهذه خطوة مهمة للتطبيع اللاحق بين إسرائيل والعالم العربي".

We welcome the resumption of diplomatic relations between #Israel and #Morocco, with mediation of the US. Important step in further normalization between Israel and the Arab world. — Stef Blok (@ministerBlok) December 11, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن اتفاق المغرب وإسرائيل على استعادة العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين.

وأصبح المغرب رابع بلد عربي أعلن عن التطبيع مع إسرائيل هذا العام بعد الإمارات والبحرين والسودان، مؤكدا في الوقت ذاته على التزامه بحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.

المصدر: RT