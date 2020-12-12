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تمديد إغلاق المدارس والجامعات بموريتانيا حتى 4 يناير بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

تمديد إغلاق المدارس والجامعات بموريتانيا حتى 4 يناير بسبب كورونا
AFP MEHDI FEDOUACH
مركز علاجي لمرضى كورونا في نواكشوط بموريتانيا - أرشيف
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أعلنت موريتانيا، الجمعة، تمديد إغلاق المدارس والجامعات لغاية 4 يناير المقبل، وذلك للحد من تفشي جائحة كورونا.

وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بملف كورونا، في بيان، إنها لاحظت توسع مجال انتشار الفيروس وزيادة أعداد الوفيات مؤخرا.

وأضافت اللجنة أنه "تقرر تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية من كورونا".

وأقرت اللجنة الوزارية تمديد إغلاق كافة المدارس والجامعات بعموم البلاد، لغاية 4 يناير المقبل، ضمن إجراءات التصدي للفيروس.

وكانت الحكومة الموريتانية، قررت في 2 ديسمبر الجاري، إغلاق المدارس والجامعات بعموم البلاد، لمدة 10 أيام، للتصدي للفيروس.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في موريتانيا، 10.268، بينها 210 وفيات، و7.957 حالة شفاء.​​​​​​​

المصدر: "الأناضول"

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