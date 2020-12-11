نقابة الصحفيين اليمنيين تدين تهديدات بالقتل وجهت لمراسل RT في صنعاء!

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الجمعة، تهديدات بالتصفية الجسدية، تلقاها مراسل قناة RT الناطقة باللغة العربية بصنعاء اليمنية، جمال الأشول، من رقم هاتفي مجهول الهوية.

وقالت النقابة في بيان إنها "تلقت بلاغا من الصحفي الزميل جمال الأشول، مراسل قناة RT بالتهديد بالتصفية الجسدية من رقم خارجي تحتفظ النقابة به، على خلفية عمله المهني بالقناة".

وأضافت: "نقابة الصحفيين، تدين هذه الواقعة وتطالب السلطات المعنية التحقيق في الواقعة والكشف عن المتهم".

وجددت النقابة اليمنية مطالبتها بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات أو التحريض عليهم بسبب عملهم الصحفي، كما أنها ترفض حالة العداء للصحفيين من مختلف الأطراف، داعية لتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي.

بيانٌ تضامنيٌ مع الزميل الأشول مراسل قناة روسيا اليوم باليمن ■.. يدين اتحاد الإعلاميين اليمنيين تهديد الزميل جمال... Опубликовано ‎اتحاد الاعلاميين اليمنيين‎ Пятница, 11 декабря 2020 г.

من جانبه، استنكر "اتحاد الإعلاميين اليمنيين"، التهديد الذي تعرض له الزميل جمال الأشول، معلنا تضامنه الكامل مع الزميل الأشول، كما أنه دعا الجهات المعنية إلى حماية الزميل جمال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الاتحاد أن "مثل هذه التهديدات التي تلقاها الزميل الأشول، ما هي إلا محاولة فاشلة لثنيه عن أداء رسالته الإعلامية وفق القواعد المهنية التي تحكم العمل الصحافي بشكل عام".

المصدر: RT