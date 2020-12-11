القوات العراقية تحبط عملية تهريب عوائل من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب عوائل من سوريا إلى داخل أراضيها، فيما أشارت إلى أنها حققت معها ميدانياً.

وذكر بيان للوزارة: "بناءً على معلومات استخبارية تفيد بنية مهربين إدخال عوائل سورية وعراقية من الجانب السوري وعبر قاطع الفرقة السادسة شرطة اتحادية، نصب على الفور كمين محكم في أحد الطرق النيسيمية لقرية السيحة ضمن قاطع الفوج الثاني لواء المشاة 71 الفرقة الخامسة عشرة".

وأضاف: "تم ضبط عجلتين تحملان عوائل مهربة، وبعد التحقيق الميداني معهم تبين بانهم عبروا الحدود بصورة غير شرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن القوات العراقية تمسك بين فترة وأخرى على أشخاص يقومون بعمليات تهريب عوائل وأفراد من داخل الأراضي السورية إلى العراق، وفي أغلب الأحيان يكون هؤلاء من المنتمين لتنظيم "داعش".

المصدر: RT