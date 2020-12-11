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إعلام إسرائيلي: تل أبيب تنقل لحركة حماس مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى

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إعلام إسرائيلي: تل أبيب تنقل لحركة حماس مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل الأسرى
Reuters
غزة
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ذكر موقع "إسرائيل 24" أن إسرائيل قدمت مقترحا جديدا إلى حركة حماس، كجزء من المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، حمله وفد المخابرات المصرية الذي زار إسرائيل وقطاع غزة الثلاثاء الماضي.

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 وقالت مصادر فلسطينية لموقع "واينت" الإسرائيلي إن إسرائيل عرضت على حماس زيادة المساعدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة كورونا، لكنها لن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.

وأضاف الموقع الأسرائيلي أن "قيادة حماس لم تضع توقعات عالية فيما يتعلق بتنفيذ الصفقة، لأنه على ما يبدو أن إسرائيل في طريقها إلى انتخابات تشريعية جديدة".

وكان وفد من المخابرات المصرية التقى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، ثم دخل قطاع غزة حيث التقى ايضا أعضاء في قيادة حركة حماس.

المصدر:  إسرائيل 24

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