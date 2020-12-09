وفد أمني مصري يغادر قطاع غزة بعد لقائه قيادة حماس

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن وفدا أمنيا مصريا غادر قطاع غزة، منهيا زيارة قصيرة التقى خلالها قيادة حركة حماس.

وقالت حركة حماس: "الوفد الأمني المصري بحث ملفي المصالحة والتهدئة".

وأضافت: "وفد من قيادة حركة "حماس" التقى اليوم في قطاع غزة برئاسة الدكتور خليل الحية مع الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، ودار حوار معمق حول العديد من المواضيع والملفات، ومنها موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيقها، وملف الحصار المفروض على قطاع غزة، ومعاناة أهلنا وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار وتوفير متطلبات إنهاء معاناة أهلنا في غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر".

وأشارت إلى أنه "تم الاتفاق على استمرار التواصل ومواصلة الجهود من أجل تحقيق ما تم الحديث حوله في القضايا المختلفة".

وأكدت مصادر مقربة من الوفد الأمني المصري لـ"معا" أن المحادثات شملت ملف المفقودين الإسرائيليين في غزة.

المصدر: "معا"