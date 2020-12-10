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الجيش المصري يعلن الاستعداد لمساعدة العراق

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يعلن الاستعداد لمساعدة العراق
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وزيرا دفاع مصر والعراق
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أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي، استعداد مصر لمساعدة العراق في تأهيل المصانع الحربية العراقية وإنشاء مصانع جديدة.

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وأكد الوزير المصري خلال لقائه وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز محمود، أنه تم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي المصري للجانب العراقي، وكذا المنتجات التي تقوم بإنتاجها وأبرز المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها.

وأكد مرسي على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الجانب العراقي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية، واستعداد الوزارة للمساعدة في تأهيل المصانع الحربية العراقية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بها، وكذا المعاونة في إعداد المواصفات التصميمية والمتطلبات الفنية والتكنولوجية لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة في مختلف المجالات الصناعية.

المصدر: الأهرام

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