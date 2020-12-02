القوات الخاصة المصرية تستعرض قوتها أمام وزير دفاع العراق (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع العراقية فيديو يظهر فيه وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، وهو يشاهد تدريبات للقوات الخاصة المصرية.

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وظهر المقاتلون المصريون وهم يتدربون بطريقة Force on Force أمام وزير الدفاع العراقي خلال زيارته الأخيرة لمصر.

وتقدم هذه الفئة من التدريبات أعلى مستوى ممكن من الواقعية، حيث يتدرب المقاتلون ضد زملائهم باستخدام رصاص مخصص للمحاكاة، وهو ما يكون أكثر صعوبة من التدريب ضد الاهداف الثابتة، حيث تكون الأهداف متحركة وتصبح البيئة نفسها أكثر ديناميكية، مما يجعلها أقرب ما يكون للواقع.

ووفقا لوزارة الدفاع العراقية أجرى الوزير العراقي زيارة إلى عدد من المرافق الحيوية المهمة في مصر، حيث تفقد مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، ومصنع 200 الحربي، وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، ومصنع 300 الحربي.

المصدر: RT