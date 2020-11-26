العراق يبدي رغبته في زيادة التعاون العسكري مع مصر ويشيد بـ"دور الجيش المصري في المنطقة"

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، على رغبة العراق في زيادة التعاون العسكري مع مصر، مشيدا بجهود الجيش المصري من أجل الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

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وناقش وزير الدفاع المصري محمد زكي مع نظيره العراقي الذي يزور مصر حاليا، سبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وأكد وزير الدفاع المصري حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة بين القاهرة وبغداد.

من جانبه أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري.

المصدر: RT