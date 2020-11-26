وزيرا خارجية العراق ومصر يبحثان الأوضاع في ليبيا وسوريا

بحث وزيرا خارجية العراق ومصر، اليوم الخميس، الأوضاع في ليبيا ومصر، فيما شددا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان صحفي، أن "الوزير فؤاد حسين بحث مع نظيره المصري سامح شكري تطوير العلاقات بين البلدين، وسبل الارتقاء بها والحرص المتبادل على تطويرها في جميع المجالات".

وأضافت، أن "الجانبين تناولا خلال الاتصال الموضوعات التي تهم البلدين، علاوة على تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا، ومنها الأزمات التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تقديم الحلول السياسية الناجعة، والاضطلاع بمبادرات تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة".

المصدر: RT