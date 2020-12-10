واشنطن: المرحلة التالية في العراق هي تقليص الوجود العسكري

أكد السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولير، اليوم الخميس، أن بلاده تتجه إلى المرحلة التالية من مهمتها في العراق بتقليص وجودها العسكري فيه.

وقال السفير الأمريكي في بيان صحفي: "تصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش إقليميا، والتي أسفرت عن تحريرِ أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري كانوا يعيشون في السابق تحت سيطرته. يُعتبر هذا اليوم تذكيراً أيضاً بضرورة أن نظل يقظين لضمان أن هزيمة داعش هي هزيمة دائمة، وأنه لن يعود مرةً أخرى لتهديد الإنسانية".

وأضاف: "واليوم نقدم صلواتنا ودعواتنا لمن سقطوا وهم يناضلون لتحرير العراق من قبضة داعش، فلن تُنسى تضحياتهم. نتذكر أيضا أولئك الذين فقدوا أصدقائهم وأفراداً من أسرهم ومنازلهم، على الرغم من كل هذه التضحيات الجسيمة، فإننا نتطلع بأمل إلى المستقبل".

وتابع السفير الأمريكي: "نُهنئ قوات الأمن العراقية التي حققت مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين في التحالف، تقدما استثنائيا في تقليص قدرات داعش، مما يضمن استمرار الضغط على داعش لضمان هزيمته الدائمة مع توفير فرصة لاستقرار وازدهار المناطق المُحررة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتجه إلى المرحلة التالية من مهمتها في العراق، حيث تقلص وجودها العسكري بينما تأخذ قوات الأمن العراقية زمام المبادرة بشكلٍ متزايد في القتال ضد فلول داعش، وسيستمر التحالف في تقديم المشورة والمساعدة لعمليات قوات الأمن العراقية ضد داعش بناءً على طلب حكومة العراق".

وختم بيانه قائلاً: "يبقى التزامُ الولايات المتحدة راسخاً تجاه الشعب العراقي، وسوف نستمر في الوقوف مع الشعب العراقي في خلق عراقٍ آمنٍ ومستقرٍ ومزدهر".

المصدر: RT