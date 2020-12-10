بغداد وأربيل تبدآن جولة اجتماعات جديدة لبحث "الملفات العالقة"

اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان العراق، الليلة الماضية، مع وفد الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، ضمن جولة جديدة لبحث "الملفات العالقة" بين الجانبين.

وترأس وفد حكومة الإقليم، نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، بينما ترأس وفد الحكومة الاتحادية، وزير المالية علي علاوي.

وبحسب بيان لحكومة إقليم كردستان العراق، فإن "طالباني أكد على موقف حكومة الإقليم الالتزام بقانون تمويل العجز المالي، مقابل توفير المستحقات المالية له".

ومن المقرر أن يعقد وفد حكومة كردستان العراق، اليوم الخميس، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة العراقية الاتحادية.

ويوم أمس طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد بحل "مشكلة" رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

المصدر: RT