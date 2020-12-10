"عمل الخير" يجمع الإمارات وإسرائيل

قام الجانبان الإسرائيلي والإماراتي بعدد من اللقاءات في أول تعاون مشترك في المجال الإنساني.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أكدت من خلالها على أن "الجانبين التقيا في مبادرة إنسانية هي الأولى من نوعها بينهما".

عمل الخير يجمع بين اسرائيل والإمارات في مساعدة المحتاجين..



في مبادرة انسانية واول تعاون من نوعه، اعد موظفو سفارتي إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة طرود حاجيات ضرورية للتعاطي مع فصل الشتاء ووباء كورونا سيتم توزيعها على المشردين في مدينة واشنطن.@IsraelinUSA@UAEEmbassyUSpic.twitter.com/TcI9rMV3CR — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 10, 2020

وقالت الخارجية الإسرائيلية: "أعد موظفو سفارتي إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة طرود حاجيات ضرورية للتعاطي مع فصل الشتاء ووباء كورونا، سيتم توزيعها على المشردين في مدينة واشنطن".

وتتوالى اللقاءات والاجتماعات الإماراتية الإسرائيلية المشتركة منذ التوقيع على اتفاق السلام في 15 سبتمبر الماضي، برعاية أمريكية من الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT