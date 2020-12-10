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محكمة سعودية تبرئ 13 متهما في قضية رافعة الحرم

أخبار العالم العربي

محكمة سعودية تبرئ 13 متهما في قضية رافعة الحرم
AFP
صورة أرشيفية
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قضت محكمة مكة الجزائية ببراءة 13 متهما في قضية رافعة الحرم، بينهم مجموعة بن لادن.

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وقالت الدائرة القضائية في جلسة النطق بالحكم، أمس الأربعاء، إنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به، وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله إلى محكمة الاستئناف، لتقرير ما تراه.

وبحسب حيثيات حكم المحكمة، فإن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله، تضمنت أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تراوح ما بين (1) و(38) كيلومترا في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه، ما يجب معه أخذ الحيطة والحذر.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن الدائرة لم تجد في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة، كما تشير الدائرة إلى أن ما حصل بمكة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية، التي يصعب، إن لم يستحل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء بسقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية.

المصدر: صحيفة عكاظ

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