الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان "قانون قيصر" ليشمل غير السوريين

أعلن المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جويل رايبورن أن الولايات المتحدة تعزم توسيع سريان "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات ضد السلطات السورية، ليشمل غير السوريين.

وقال رايبورن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء: "أما بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، فإننا بالطبع سنوسع سريان القانون ليشمل هؤلاء الأشخاص في المستقبل".

ولم يستبعد المبعوث الأمريكي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب "قانون قيصر".

وأكد أن هدف واشنطن هو حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي، معبرا عن قناعته بأن العقوبات الأمريكية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق.

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وأضاف رايبورن: "يجب أن نواصل زيادة الضغط على النظام السوري وداعميه في المستقبل".

وبشأن إمكانية توسيع "قانون قيصر" قبل 20 يناير، أي موعد تنصيب الرئيس الأمريكي، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على "قانون قيصر" في ديسمبر 2019، وهو ينص على فرض عقوبات على أفراد وكيانات داعمة للحكومة السورية التي تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: تاس، نوفوستي