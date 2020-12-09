ترامب يهدد بالفيتو ضد أي مسعى لوقف صفقة "إف-35" مع الإمارات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد الجهود المبذولة في الكونغرس لعرقلة صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات، تشمل مقاتلات "إف-35" الحديثة.

وقال البيت الأبيض في بيان له، اليوم الأربعاء، إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت لاحق من اليوم، على صفقة الأسلحة.

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وكان بعض أعضاء الكونغرس قد أعربوا عن القلق من الاحتمال أن تؤدي الصفقة مع الإمارات إلى انتهاك الضمانة الأمريكية لإسرائيل بأن تحتفظ بالتفوق العسكري على دول المنطقة الأخرى.

وقالت الإدارة الأمريكية للكونغرس في 10 نوفمبر الماضي إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات "جنرال أتوميكس" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف-35"، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وتشمل ثانية أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.

المصدر: رويترز