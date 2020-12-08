زعيم الجمهوريين يدعو لتأييد صفقة الأسلحة للإمارات

دعا زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى التصويت بالرفض على مشروع قرار يهدف لمنع الرئيس دونالد ترامب من بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات.

ووصف زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل أبو ظبي بأنها "شريك مهم في الحرب على الإرهابيين"، معتبرا أنه "أمر محير بعض الشيء أن نظن، في أسوأ توقيت على الإطلاق، أن بادرة احتجاجية لا فرصة لها في الحصول على أغلبية تمنع حق النقض الرئاسي".

ويستلزم القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على مشروعات قرارات بالرفض.

المصدر: "رويترز"