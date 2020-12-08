إعلان حظر التجول في السليمانية بكردستان العراق على خلفية الاحتجاجات

أعلنت السلطات المحلية في السليمانية وحلبجة بإقليم كردستان العراق فرض حظر التجول في المحافظتين والمدن المحيطة بهما، على خلفية الأحداث الأخيرة في الإقليم.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في السليمانية وحلبجة في بيان صحفي: "تقرر حظر التجوال في المحافظتين بالإضافة إلى إدارتي رابرين وكرميان"، مبينة أن "الحظر يسري من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، وحتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء".

وعزت اللجنة سبب اتخاذ القرار، إلى "حفظ الأمن"، نتيجة تجدد التظاهرات في بعض القصبات ومنها دوكان وسيد صادق ومناطق أخرى.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأعربت في بيان صحفي عن إدانتها "أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية"، مشددة على ضرورة أن تحمي السلطات في الإقليم حرية التعبير.

وشهدت الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية منذ أيام، مقتل متظاهرين اثنين خلال صدامات جرت اليوم الثلاثاء مع القوات الأمنية.

وأحرق متظاهرون غاضبون احتجاجا على الوضع الاقتصادي مؤخرا مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.

المصدر: RT