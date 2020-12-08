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الأمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين في كردستان العراق

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين في كردستان العراق
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دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأعربت البعثة الأممية في بيان صحفي عن إدانتها "أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات في محافظة السليمانية" وشددت على ضرورة أن تحمي السلطات في إقليم كردستان العراق حرية التعبير.

وشهدت الاحتجاجات المستمرة في محافظة السليمانية منذ أيام، مقتل متظاهرين اثنين خلال صدامات جرت اليوم الثلاثاء مع القوات الأمنية.

ويعاني إقليم كردستان العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط والحرب على "داعش"، ولم يستلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ أشهر بسبب خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويوم أمس أفاد مراسل RT بأن المتظاهرين أحرقوا مقرات الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي في ناحية سيد صادق.

المصدر: RT

 

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