روسيا توضح بنود الاتفاق مع السودان حول مركزها اللوجستي على البحر الأحمر

أكدت روسيا أنه بإمكان سفنها المزودة بمحطة للطاقة النووية التواجد في المركز اللوجستي للبحرية الروسية الجاري إنشاؤه في السودان، وفقا للنص المنشورة على بوابة المعلومات القانونية.

وتنص الوثيقة على أنه "في آن واحد، لا يسمح لأكثر من 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية، بالتواجد في المركز اللوجستي، شريطة مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية".

وينص الاتفاق كذلك على أنه "يتعين على روسيا إخطار الجانب السوداني قبل 12 ساعة من دخول سفنها و3 ساعات قبل مغادرتها من هناك".

ووقعت روسيا والسودان في 1 ديسمبر الجاري اتفاقا لإنشاء مركز لوجستي بحري على ضفاف البحر الأحمر يكون قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة النووية والبيئية"، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد عن أربع، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.

وحسب تصريحات الجانبين فإن "المركز اللوجيستي الروسي في السودان يتوافق وجوده وأهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى".

ومدة الاتفاق 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية في حال عدم إخطار أي من الطرفين خطيا بنيته إنهاء الاتفاق.

المصدر: RT + "نوفوستي"