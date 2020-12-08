وزير الخارجية السعودي يصل إلى السودان

وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى السودان، وزيرالخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث كان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين وأعضاء السفارة السعودية بالخرطوم في استقباله.

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ومن المقرر أن يعقد الوزير السعودي، الذي يزور السودان للمرة الأولى، عددا من الاجتماعات تشمل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ووفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" فإن زيارة وزير الخارجية السعودي تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الخرطوم والرياض بما يحقق مصالح شعبي البلدين.

المصدر: سونا