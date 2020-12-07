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انفجار عربة تابعة للجيش السوري جراء قصف تركي على شمالي الحسكة (صورة)

أخبار العالم العربي

انفجار عربة تابعة للجيش السوري جراء قصف تركي على شمالي الحسكة (صورة)
Reuters
أرشيف، جنود من الجيش السوري
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انفجرت عربة bmb تابعة للجيش السوري ليلة أمس الأحد، نتيجة قصف تركي استهدف تل حرمل في ريف منطقة أبو راسين، شمالي محافظة الحسكة.

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وجددت القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها أنقرة، قبل يومين، قصفها المدفعي لمنطقة أبو راسين شمال الحسكة شرقي سوريا، وذكرت مصادر محلية أن "القصف استهدف المنازل السكنية وممتلكات المواطنين في قرية دادا عبدال في محيط بلدة أبو راسين".

انفجار عربة تابعة للجيش السوري جراء قصف تركي على شمالي الحسكة (صورة)
RT
انفجار عربة bmb تابعة للجيش السوري

المصدر: RT

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