1720 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين عن تسجيل 1720‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت الكيلة‭‭ ‬‬إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 405 حالات.

وأضافت أن هناك 76 مريضا من المصابين بفيروس كورونا يرقدون في غرف العناية المكثفة منهم "18 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وقررت الحكومة الفلسطينية اليوم الاستمرار في فرض الإغلاق التام على بعض المحافظات والإغلاق الجزئي على أخرى.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "قررنا إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء يوم الخميس ...لمدة سبعة أيام تغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت والبقالة".

وأضاف قررنا "استمرار الإغلاق الليلي (من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا) في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 12/17".

وأوضح اشتية انه تقرر كذلك منع "الأعراس وبيوت العزاء وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر".

وقال "نراقب الوضع يوما بيوم، في حال انخفاض أعداد الإصابات فسوف نعيد النظر بالإجراءات".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 113776 إصابة تعافى منها 86877، وتوفي 943.

المصدر: رويترز