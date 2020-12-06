مغادرة وفد إسرائيلي كبير إلى الإمارات

غادر وفد إسرائيلي يضم مئات المسؤولين والممثلين عن قطاع الأعمال اليوم الأحد إلى الإمارات للمشاركة في معرض GITEX لتكنولوجيا المعلومات في الخليج.

وأكد موقع Vesty الإسرائيلي أن الوفد يضم 400 شخص، فيما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بين أعضاء الوفد 200 رجل أعمال في مقدمتهم ممثلون عن مصرف "هبوعليم" وهيئة الصادرات الحكومية.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر من الجانب الإماراتي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، ومريم بنت حارب المحيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي.

المصدر: Vesty + تايمز أوف إسرائيل + i24