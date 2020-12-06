تونس.. 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3526، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 102991.
ولفتت إلى أن عدد المتعافين بلغ 76441، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ1433 مصابا بالفيروس في المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.
وأوضحت أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين في حين يخضع 112 مصابا للتنفس الاصطناعي.
المصدر: "موزاييك أف أم"