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السلطات اللبنانية تحقق بمقتل ضابط كبير سابق في الجمارك

أخبار العالم العربي

السلطات اللبنانية تحقق بمقتل ضابط كبير سابق في الجمارك
Reuters
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تحقق السلطات اللبنانية في مقتل رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية العقيد منير أبو رجيلي.

وقال مصدر أمني إنه تم العثور على جثة رجيلي في منزله يوم الأربعاء الماضي مصابا بضربة في الرأس في منطقة قرطبا على بعد 40 كيلومترا شمال شرقي العاصمة بيروت.

وأكد مصدر بوزارة الداخلية اللبنانية أنه "لغاية الآن لم يستدل على أي رابط بين المرفأ وجريمة القتل" مشيرا إلى أنه لم يتم استدعاء أبو رجيلي للاستجواب في التحقيق في انفجار في بيروت ولم يخدم في المرفأ.

وتساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، عن دوافع الجريمة وكتب على تويتر: "ماذا وراء مقتل العقيد منير أبو رجيلي رئيس مكافحة التهريب سابقا في الجمارك اللبنانية. هل أن هذا الحدث المريع لتعطيل أي تحقيق جدي في قضية الانفجار في مرفأ بيروت؟".

وتضمنت محطات مسيرة أبو رجيلي المهنية رئاسة شعبة المكافحة البرية في بيروت ورئاسة شعبة الجمارك في المطار ورئاسة شعبة التخطيط والتنظيم في المجلس الأعلى للجمارك، بحسب سيرة ذاتية أرسلها جوزيف خليل وهو محام وقريب لأبو رجيلي.

المصدر: رويترز

 

 

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