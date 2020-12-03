مصر.. ريهام سعيد ترد بعد الهجوم عليها بسبب حلقة الثعالب (فيديو)

ردت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، على الجدل المثار، منذ عرض حلقة أمس من برنامجها "صبايا الخير"، حول نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

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وقالت ريهام سعيد، في "لايف"، ظهرت به عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الناس داخلة فيا شمال أوي، وأنا اتخضيت الصبح، ومكنتش متوقعة خالص كدة، ومبدئيا أولا أنا اضايقت جدا، ومش مبسوطة إن أي حد يضايق من حاجة في البرنامج، وأنا كنت حريصة المرة دي".

وأضافت: "عشان كدة أنا طلعت كل الصور اللي عندي، والكل هاجم ومحدش شاف الحلقة، وأنا قلت إني طول حياتي متربية في بيت كله حيوانات، وكان عندي قنفد وسنجاب، وثعابين، وطلعت كل الصور اللي ابني فيها ماسك القرد والشمبانزي وكل الحيوانات، وبيناموا جنبنا في السرير وبتاع، ففكرة إني واحدة معندهاش رحمة مع الحيوان؛ دي حاجة أي حد قريب مني عارف إن ده مش حقيقة، وأحب أعتذر لو في حاجة ضايقتكم".

وفي سياق متصل، أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، وأكدت أن الحلقة تم رفعها من جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها "يوتيوب" و"السوشيال ميديا".

وأشارت إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات، لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ أي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية