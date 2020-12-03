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مصر.. تحرك بعد أزمة تعذيب الثعالب في برنامج المذيعة ريهام سعيد (صورة)

مجتمع

مصر.. تحرك بعد أزمة تعذيب الثعالب في برنامج المذيعة ريهام سعيد (صورة)
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قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إن ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة "النهار"، عرضت مشاهد "تؤذي الإنسان" خلال ثاني حلقاتها.

مصر.. تحرك بعد أزمة تعذيب الثعالب في برنامج المذيعة ريهام سعيد (صورة)

وأضاف المصدر، لجريدة "الوطن"، أن المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أن لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما تم عرضه وتفريغه لبيان ما ورد فيه من مخالفات تستوجب التحقيق.

وأوضح أنه لا يوجد كود خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند "إيذاء مشاعر الإنسان".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها "صبايا الخير"، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

مصر.. تحرك بعد أزمة تعذيب الثعالب في برنامج المذيعة ريهام سعيد (صورة)
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وظهرت سعيد خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، ما تسبب في موجة غضب ضدها، وطالب البعض المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل.

المصدر: الوطن

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