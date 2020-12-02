الأردن.. تسجيل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا
Reuters MH
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء عن تسجيل 52 وفاة و3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في عموم البلاد إلى 2854، والإصابات إلى 227208 حالات.
وبلغت نسبة نتائج فحوصات الكشف الإيجابية يوم الأربعاء 14.6%، وهي النسبة الأقل منذ عدة أسابيع، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
في المقابل، تماثل 5470 شخصا للشفاء من المرض في اليوم المنصرم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 168429.
موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) December 2, 2020
صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجلpic.twitter.com/xnvkZdB28n
المصدر: RT