مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة لـRT: الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة

قال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.

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وأضاف المعلمي في مقابلة ضمن برنامج "قصارى القول" على RT أنه "في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات".

جدير بالذكر أن السعودية والإمارات ومصر والبحرين تمارس مقاطعة على قطر منذ منتصف 2017 وهو ما تسميه الدوحة حصارا، وقد دفعت الدول الأربع إلى قطر بجملة من الاتهامات نفتها الدوحة مرارا كما أنها رفضت قائمة شروط قُدمت إليها من أجل إعادة تطبيع العلاقات.

المصدر: RT