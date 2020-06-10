مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: يمكن إضافة شروط جديدة على قطر

قال السفير عبد الله بن يحي المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إنه يمكن إضافة شروط جديدة على قطر من قبل دول المقاطعة مؤكدا أن بلاده منفتحة على الحوار.

وأوضح المعلمي خلال مقابلة ضمن برنامج "نيوزميكر" على RT أن أي تغير على الأرض قد يفضي لإيجاد شروط جديدة.

وأضاف عند إجابته على سؤال إضافة شرط تخلي الدوحة عن التواجد العسكري التركي على أراضيها:" نعم، الموضوع حسب الحاجة لذلك، فإن طرأ شيء جديد فهذا سيتطلب وضع شروط جديدة".

وحول ما حققته "مقاطعة" قطر من قبل الدول الأربع أشار المعلمي إلى عدة أشياء منها - :" تقلص إلى حد كبير حجم التدخلات القطرية في الشأن الداخلي للدول الشقيقة التي مارست مقاطعة قطر و- تراجع الدور التخريبي للدوحة في أماكن مختلفة في العالم رغم أنه لم ينته تماما إضافة لـ عودة قطر إلى شبه حجمها الطبيعي" على حد قوله.

وفي الوقت عينه أكد المسؤول السعودي أن بلاده منفتحة على "الحوار المباشر وغير المباشر عبر الوساطة الكويتية ونأمل أن يثمر عن نتائج إيجابية"، معتبرا أن الأمر يعود للقيادة القطرية التي "ترفض المطالب المشروعة للدول الأربع".

جدير بالذكر أن السعودية والامارات ومصر والبحرين تمارس مقاطعة على قطر منذ منتصف 2017 وهو ما تسميه الدوحة حصارا، وقد دفعت الدول الأربعة إلى قطر بجملة من الاتهامات نفتها الدوحة مرارا كما أنها رفضت قائمة شروط قُدمت إليها من أجل إعادة تطبيع العلاقات.

المصدر: RT