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تقارير إعلامية: المغرب يستقبل أول شحنة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا

أخبار العالم العربي

تقارير إعلامية: المغرب يستقبل أول شحنة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
Reuters
مدينة الرباط المغربية فثي زمن كورونا.
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قالت مصادر إعلامية مغربية إن الرباط تسلمت أول شحنة من لقاح كورونا الصيني محملة بـ 1 مليون جرعة وصلت على متن طائرة مغربية إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، قادمة من الصين.

وسبق للخبير المغربي، مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء في المغرب، قد أثنى على اللقاح الصيني خلال الشهر الماضي، حسب صحيفة "هسبريس" المغربية، مشيرا إلى الشراكة القائمة بشأن لقاح كورونا بين بكين والرباط عبر شركة "سينوفارم" الصيدلانية الصينية. وقال إن "المغرب عقد شراكة مع شركة (سينوفارم) الصينية، بفعل النتائج الإيجابية التي أثمرتها التجارب الأولية، ثم شارك في مرحلة التجارب السريرية حتى يعرف آثار اللقاح على جينات المغاربة"، وأكد أن الاختبارات "أعطت نتائج إيجابية، وذلك حتى يطمئن المغاربة بخصوص هذا اللقاح"، لا سيما أن "اللقاح الصيني مُسند ببحوث علمية ذات مصداقية كبيرة، لأنها نشرت في مجلات بحثية عالمية"، على حد تعبيره، وإنه " يقضي على الفيروس بنسبة 96 بالمائة".

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تقارير إعلامية: المغرب يستقبل أول شحنة من اللقاح الصيني المضاد لكوروناالخبير الصحي المغربي مصطفى الناجي مدير مختبر الفيروسات بالدار البيضاء في المغرب. الصورة: وسائل إعلام مغربية.

يُذكر أن المغرب يستعد لمباشرة حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأيام المقبلة، منوعا مصادر اللقاحات، كما تقول وسائل إعلام محلية، وعدم الاكتفاء بنوع واحد.

المصدر: صحيفة "العين الإخبارية/صحيفتا "هسبريس" و"هبة بريس" المغربيتان

 

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