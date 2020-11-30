المغرب يسجل 2533 إصابة بكورونا في تراجع كبير لعدد الإصابات

سجلت وزارة الصحة المغربية 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في تراجع ملحوظ بعدد الإصابات مقارنة مع تسجيل 4115 إصابة يوم أمس.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 57 وفاة جديدة جراء الفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 356336، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5846.

ولفتت إلى أنه تعافى 2977 مصابا، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 305291 بنسبة تعافي 85.7 في المائة.

المصدر: "رويترز"