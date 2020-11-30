وزيرا خارجية الأردن والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني التطورات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل أزمات المنطقة وخدمة القضايا العربية.

وأكد الوزيران خلال لقائهما في العاصمة الأردنية عمان ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول أليات تفعيل التعاون إزاء التطورات الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في المجالات المختلفة وتعزيز "العلاقات الأخوية التي تربط المملكتين بما يخدم المصالح المشتركة وفقا لتوجيهات الملك الأردني عبدالله الثاني والبحريني حمد بن عيسى آل خليفة".

استقبل @AymanHsafadi اليوم وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة د. عبد اللطيف الزياني.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين بما يخدم المصالح المشتركة وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.@bahdiplomatic

🇯🇴🇧🇭 pic.twitter.com/V8Tz3FEppC — وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 30, 2020

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية