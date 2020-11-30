الجزائر.. السجن 5 سنوات لسلال وأويحيى

صدر اليوم الاثنين حكم ضد رئيسي وزراء الجزائر السابقين، عبد المالك سلال، و"محمد أويحيى" بالسجن 5 سنوات لكل منهما، مع الشغل والنفاذ.

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وقالت صحيفة "النهار" المحلية إن قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد، أصدر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن نافذ بحق أويحيى وسلال.

كما حكم القاضي بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم، زعلان عبد الغني، ولعبد المالك سلال، بالنسبة لجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وجاءت هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة، والتبديد العمدي للمال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

المصدر: صحيفة النهار