مصر.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة المصرية، الدكتور خالد قاسم، صدور توجيهات للمحافظات بتخفيض أعداد الموظفين كإجراء احترازي في ظل مواجهة فيروس كورونا.

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وقال قاسم في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن هذه التوجيهات صدرت للمحافظات منذ أسبوعين، بتقليل أعداد الموظفين، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم، فضلا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات.

يأتي ذلك تنفيذا للكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح الحكومية، والذي نص على تخفيض أعداد الموظفين في أماكن العمل مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وتحديد الأعداد وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT