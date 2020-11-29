الدفاع الروسية: المسلحون قصفوا منطقة خفض التصعيد في إدلب 30 مرة خلال أمس

قال الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن مسلحي جبهة النصرة الإرهابية، قصفوا منطقة خفض التصعيد في إدلب 30 مرة خلال اليوم الماضي.

وأضاف سيتنيك، في حديثه اليوم: "شهدت منطقة خفض التصعيد في إدلب يوم أمس، 30 إطلاق نيران من جانب مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية، ومن بينها 13 هجوما في محافظة إدلب، وفي محافظة اللاذقية - ست هجمات، وفي محافظة حماة- ثماني هجمات، وفي محافظة حلب ثلاث هجمات".

وأشار الضابط الروسي، إلى أنه لم يتم تسجيل أي قصف من جانب الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في تلك المنطقة.

وذكر سيتنيك، أن ممثلي مركز المصالحة الروسية، قاموا خلال اليوم الماضي بتنفيذ عدة فعاليات إنسانية في سوريا. وتم توزيع 1480 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 5.7 طن، على سكان وادي العيون في محافظة طرطوس، وقمحانة في محافظة حماة.

المصدر: تاس