الحوثيون يعلنون استهداف معسكر تداوين التابع للتحالف في محافظة مأرب

أعلن الحوثيون مساء يوم الأحد أنهم استهدفوا معسكر تداوين التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة مأرب يوم السبت.

وقال العميد يحيى سريع ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، "إن القوة الصاروخية تمكنت مساء أمس السبت من استهداف غرفة العمليات المشتركة في معسكر تداوين بمحافظة مأرب بصاروخ بالستي "نوع بدر".

وأضاف العميد يحيى سريع في تغريدة على "تويتر" "أن الإصابة كانت دقيقة"، مشيرا إلى أن العملية نتج عنها مصرع وجرح 15 من القادة والجنود السعوديين (8 قتلى بينهم قادة و7 إصابات).

وأكد أن العمليات المسلحة مستمرة طالما استمر الحصار وأن كل التحركات المرصودة ستطالها قواتهم أينما كانت.

وقد هرعت سيارات الإسعاف وسط حالة رعب وإرباك كبيرين في صفوف الأعداء.

وتؤكد القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وأن كل تحركات الأعداء مرصودة وستطالها قواتنا أينما كانت وحيثما وجدت بقوة الله وعونه.

ولا عدوان إلا على الظالمين. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2020

المصدر: RT