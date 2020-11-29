العراق يدين مقتل العالم الإيراني ويؤكد: أعمال لا تساهم بدعم الاستقرار

دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، فيما اعتبرت عملية الاغتيال بأنها "أعمال لا تساهم بدعم الاستقرار".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير خارجية الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية محمد جواد ظريف، أعرب خلال اتصاله عن تعازيه ومواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده".

وأضاف، أن "الوزير العراقي عبر إدانته لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار".

وأشار الصحاف إلى أن "الجانبين تباحثا بتطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: RT