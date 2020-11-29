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مسؤول جزائري كبير لسفير بريطانيا: الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية

أخبار العالم العربي

مسؤول جزائري كبير لسفير بريطانيا: الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخلية
Reuters
مجلس الأمة الجزائري، الغرفة العليا للبرلمان.
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قالت الجزائر اليوم الأحد إنها ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة  بالنيابة في بيان صادر عن هذه المؤسسة التشريعية (الغرفة العليا للبرلمان).

وقال البيان إن صالح قوجيل شدد خلال استقباله بالعاصمة الجزائر سفير بريطانيا وإيرلندا الشمالية المنتهية عهدته في لقاء وداع على "أهمية وضرورة أن تولي بعض المؤسسات الأوروبية الأهمية المطلوبة في صياغة خطابها (...) وتعاطيها مع الأحداث، (...) خاصة وأنها تُنعت بالعراقة (...) بما لا يتنافى مع الأعراف والتقاليد وبما لا يتجاوز سيادة الدول".

مسؤول جزائري كبير لسفير بريطانيا: الجزائر ترفض التدخل في شؤونها الداخليةصالح قوجيل رئيس مجلس الامة الجزائري بالنيابة، وهو من مجاهدي جيش التحرير الوطني خلال حرب الاستقلال عن فرنسا. الصورة: وسائل إعلام جزائرية.

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يأتي موقف صالح قوجيل بعد إصدار البرلمان الأوروبي لائحة غير ملزمة الخميس الماضي انتقد فيها الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان، مما أثار غضب السلطات الجزائرية وتنديدها.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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