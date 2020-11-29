رامي مخلوف: من أراد استمرار حياته فلا بد أن يصبر

قال رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، اليوم الأحد إن من أراد أن تستمر حياته عليه أن يصبر.

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وفي آخر منشور له عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، كتب مخلوف: "لمن أراد استمرار حياته، فلا بد أن يصبر لحكم قدره"، وأضاف أن هذه "بضعة كلمات تلخص مجرى حياتنا".

لمن أراد إستمرار حياته فلا بد أن يصبر لحكم قدره بضعة كلمات تلخص مجرى حياتنا Posted by ‎رامي مخلوف‎ on Sunday, 29 November 2020

وكان مخلوف أعلن في 13 من أكتوبر تبرعه بـ 7 مليارات ليرة "لأهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها سوريا" من أموال شركة "سيريتل".

وسبق أن قامت الحكومة السورية بوضع "سيريتل" تحت الحراسة القضائية في يونيو الماضي، وذلك ضمن عدة إجراءت اتخذتها ضد استثمارات مخلوف في سوريا، بعد أزمة بدأت حين رفض الرجل الذي كان صاحب أكبر الاستثمارات في سوريا، تسديد 134 مليار ليرة، طالبته بها الحكومة "لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته".

المصدر: RT