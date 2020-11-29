وزير الدفاع العراقي يتفقد معدات عسكرية مصرية

تفقد وزير الدفاع العراقي، عناد سعدون، اليوم الأحد، مصنعين للإنتاج الحربي في مصر، برفقة وزير الدولة المصرية للإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، وعدد من المسؤولين بالوزارتين.

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وزار الوزيران كلا من مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، ومصنع 200 الحربي، وشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة، ومصنع 300 الحربي، حيث تم إجراء عرض تقديمي بكل مصنع، حول الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية، المتوفرة بالمصنع.

كما تم عرض المنتجات التي تقوم هذه المصانع المصرية بإنتاجها، والمشروعات التي تقوم بالمشاركة في تنفيذها، وتمت زيارة خطوط الإنتاج بالمصنعين، وزيارة معرض المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي.

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وأكد مرسي على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات، مشيرا إلى موضوعات التعاون القائمة في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتي تعكس وجود رغبة متبادلة في إقامة شراكات صناعية مثمرة في عدة مجالات.

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ودعا الوزير المصري الوزير العراقي، لمشاركة الشركات العراقية في معرض "إي دي إي إكس"، المقرر إقامته نهاية العام المقبل.

ومن جانبه شدد سعدون على أن العلاقات بين العراق ومصر "راسخة وتاريخية، وهذا ما يعزز أهمية التعاون بين الشركات العراقية وشركات الإنتاج الحربي الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع"

المصدر: RT