الجيش الإسرائيلي يقول إنه ألقى القبض على شخصين تسللا عبر الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية في منطقة بلدة منارة.

وفي تغريدة له على موقع "تويتر" كتب أدرعي أن قوات الجيش ألقت القبض "على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية".

وأضاف: "يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان".

ألقت قوات جيش الدفاع القبض على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية. يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2020

المصدر: RT