المغرب يعتزم مناقشة لقاح "سبوتنيك V"

صرح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو الأسبوع المقبل.

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وقال الوزير المغربي اليوم السبت: "فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرا ممثلا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غاماليا".

ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "Sputnik V" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروس، وذكر وزير الصحة الروسي موراشكو، إن خبراء من فرنسا وبيلاروس قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على تكنولوجيا انتاج اللقاح.

ووفقا لموراشكو، أجريت تجارب سريرية للقاح "Sputnik V" الروسي في بيلاروس، والبلاد في طريقها إلى التسجيل. وقدِم ممثلو فرنسا فقط للتقييم.

المصدر: وكالة سبوتنيك