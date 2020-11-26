المغرب يسجل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

قالت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، إنها سجلت 4178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية انخفاضا من 4979 في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 340 ألفا و684 إصابة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 80 حالة وفاة ارتفاعا من 70 أمس الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5619.

وسجلت الدار البيضاء أكبر عدد للإصابات وبلغ 1473 حالة تلتها منطقة الرباط سلا القنيطرة بـ778 حالة.

وقالت الحكومة المغربية إن من المنتظر أن تبدأ في طرح اللقاح الواقي من مرض كوفيد-19 في منتصف ديسمبر المقبل.

وتعمل الحكومة للحصول على عدد كاف من اللقاحات لتحصين نحو 20 مليون مغربي فوق سن 18 سنة، كما تسعى المغرب للحصول على لقاحات من عدة شركات منها شركتان صينيتان وشركة بريطانية سويدية.

وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية التحصين نحو 3 أشهر.

المصدر: رويترز