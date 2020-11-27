 
مباشر
عاجل
علي أكبر ولايتي: على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران

مقتل وإصابة متسللين خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

أخبار العالم العربي

مقتل وإصابة متسللين خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8sb

أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة عدد من الأشخاص خلال محاولتهم التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن.

إقرأ المزيد
الأردن.. إحباط محاولتين لتهريب المخدرات والتسلل شمالي البلاد
الأردن.. إحباط محاولتين لتهريب المخدرات والتسلل شمالي البلاد

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية.

وتابع المصدر، أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاغون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود".

المصدر: "الغد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا