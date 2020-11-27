مقتل وإصابة متسللين خلال محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن

أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة عدد من الأشخاص خلال محاولتهم التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية.

وتابع المصدر، أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاغون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود".

المصدر: "الغد"