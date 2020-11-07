الأردن.. إحباط محاولتين لتهريب المخدرات والتسلل شمالي البلاد

أعلن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وبين المصدر في بيان، أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كمية من مادة (الحشيش) المخدر قدرت بـ409 أكياس، و36335 حبة من مخدرة نوع (لاريكا)، وقد جرى تحويلها إلى الجهات المختصة".

وأضاف: "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أيضا محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وقد تم تسليمه إلى الجهات المختصة".

المصدر: "قناة المملكة"