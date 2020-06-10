الأردن.. القبض على 16 متورطا بقضايا مخدرات

ألقت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، القبض على 16 شخصا متورطين بقضايا مخدرات، بعد حملات أمنية نفذتها على مروجي المواد المخدرة بمحافظة الزرقاء وشرق العاصمة عمان.

وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الرائد عامر السرطاوي، إلى أنه "نفذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ترافقهم قوة أمنية صباح اليوم الأربعاء، حملة أمنية على مروجي المواد المخدرة ومطلوبين بذات القضايا في محافظة الزرقاء".

وأضاف أن "الحملة أفضت إلى القبض على 6 أشخاص في أماكن مختلفة، أحدهم صادر بحقه 28 طلبا أمنيا، وآخر بحقه 14 طلبا أمنيا".

وتابع: "تم ضبط سلاحين ناريين وكميات مختلفة من المواد المخدرة المعدة للبيع بحوزتهم"، مشيرا إلى فتح التحقيقات معهم.

وبين أنه تم كذلك "تنفيذ حملة أمنية شرق العاصمة عمان، طالت عددا من الأشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة، وألقت خلالها القبض على 10 أشخاص في أماكن مختلفة وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع".

المصدر: "وكالة بترا + مديرية الأمن العام الأردني - فيسبوك"