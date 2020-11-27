مصر.. "نوة قاسم" تتجه لضرب الإسكندرية

تستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال "نوة قاسم" وهي من أخطر وأشد الظواهر الجوية على الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من "نوة المكنسة" أمس الخميس.

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وتأتي "نوة قاسم" في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمي الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى "قاسم" الذى تعرض للغرق في تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

وتعتبر الإسكندرية الأكثر تعرضا للنوات وهبوت الرياح، لموقعها على البحر الأبيض المتوسط، وتعد النوات عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب، وتأتي في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف، تؤثر على الحياة اليومية، ويعرف مواعيدها الكثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وكذلك الصيادون.

وقد أغرقت "نوة المكنسة" والتي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الإسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية