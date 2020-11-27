آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي الذي توفي بكورونا

يشيع آلاف السودانيين اليوم الجمعة زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

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واحتشد الآلاف في قبة الإمام المهدي في مدينة أم درمان في وداع آخر رئيس وزراء سوداني منتخب، حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه.

ووصل جثمان الصادق المهدي صباح اليوم إلى مطار الخرطوم، آتيا من الإمارات، حيث كان باستقباله عدد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأوعز الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بإقامة جنازة رسمية للصادق المهدي، كما أعلنت الحكومة السودانية الحداد لثلاثة أيام، ووجهت بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج،

تَشْيِيع البلاد بعد قليل في قبة الإمام المهدي بأمدرمان جثمان فقيد البلاد والأمة العربية والإسلامية ورئيس حزب الأمة القومي وزعيم الأنصار الصادق المهدي، بعد استقبال جثمانه صباح اليوم الجمعة بمطار الخرطوم عبر مراسم رسمية. pic.twitter.com/i4Gk9p7UmH — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) November 27, 2020

والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني، ولد في ديسمبر عام 1935 في مدينة أم درمان، كبرى مدن العاصمة الخرطوم، وحصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد عام 1957.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء ينتخب ديمقراطيا، وأطيح به عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي جاء بالرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.

المصدر: وكالات